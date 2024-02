Trei solutii curajoase care vor debloca traficul din Iasi. Planul lui Marius Bodea, candidatul USR la Primaria Iasi (P)

Haosul din traficul rutier al Iasului este cauza, iar efectele sunt devastatoare: poluarea care creste incidenta bolilor respiratorii si cardiovasculare, anii irositi, petrecuti in masina din cauza blocajelor, cheltuielile exorbitante cu combustibilul. Marius Bodea, candidatul USR la Primaria Iasi, vine cu un prim set de trei masuri pe care le va demara in primele 100 de zile de mandat. Toate cele trei proiecte vor fi integral implementate pana in 2028, la finalul primului mandat al lui Marius ... citește toată știrea