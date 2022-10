Trei spectacole in cinci zile la Opera Iasi. Eveniment special pe 14 octombrie

Opera Nationala Romana din Iasi are un program intens in aceasta saptamana, cand va sustine trei reprezentatii in cinci zile.Prima intalnire cu publicul, "Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, este programata astazi. Spectacolul de opera amintit s-a bucurat de un real succes in stagiunea trecuta, cand a avut loc premiera.Vineri, in ziua Sfintei Parascheva, teatrul liric iesean programeaza un eveniment special, "Messa da Requiem", de Giuseppe Verdi, care a avut prima reprezentatie in ... citeste toata stirea