Trei zile de sex fortat cu sotia egal cinci ani de inchisoare!

* satenii i-au bagat tot felul de "fitile", cum ca nevasta-sa l-ar insela zdravan cu un coleg de serviciu * intr-o zi, el s-a invoit de la serviciu, convins ca-si va prinde nevasta in fapt * n-a fost asa si, de ciuda, a inceput seria de violuri * politistii l-au prins in flagrantGelozia exacerbata l-a trimis dupa gratii pentru urmatorii cinci ani pe un tanar din Belcesti, care si-a sechestrat si violat nevasta vreme de trei zile. Ionut lucra in constructii, pleca de-acasa in zori si se ... citește toată știrea