Tremend Software Consulting, unul dintre marii furnizori de solutii de transformare digitala din Romania, isi anunta oficial prezenta in Iasi. Astfel, Tremend confirma rezultatele de anul trecut, cand compania si-a dublat numarul de ingineri si a devenit hub tehnologic al Publicis Sapient in Europa Centrala si de Est.Cu peste 17 ani de experienta in dezvoltarea de solutii software si furnizarea de servicii de consultanta IT, compania este un lider recunoscut nu doar in Romania, fiind compania ... citeste toata stirea