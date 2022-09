Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca trendul imbolnavirilor de COVID este unul vizibil descendent, astfel ca in spitalul iesean sunt internate, in prezent, 44 de persoane, fata de 73, cate erau in urma cu o saptamana.Potrivit medicului Florin Rosu, majoritatea pacientilor sunt persoane de peste 70 de ani."Acestia prezinta simptome specifice infectiilor de cai respiratorii, respectiv rinoree, tuse, stranut, disfagie (greutate la inghitire), febra. ... citeste toata stirea