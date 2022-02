Trenul Chisinau - Iasi va circula zilnic, in sprijinul refugiatilor din Ucraina

Compania de cale ferata din Republica Moldova a anuntat ca trenulChisinau - Iasi - Chisinau va circula zilnic pentru a veni in sprijinul refugiatilor din Ucraina, precum si a celor care au avut de suferit in urma inchiderii spatiului aerian din Moldova: mai multe zboruri de la Chisinau au fost mutate la Iasi.Autoritatile iesene au anuntat ca ofera transport gratuit pentru pasagerii trenului de la gara spre Aeroportul International. In acest sens a fost introdusa o cursa speciala realizata ... citeste toata stirea