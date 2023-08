Un tren a ramas blocat, duminica dupa amiaza, intr-un tunel in apropiere de localitatea Barnova, judetul Iasi. Trenul circula pe ruta Iasi - Bucuresti, iar in prezent se afla blocat in tunel de mai bine de o ora. In acelasi timp si un al doilea tren a fost blocat in zona.Dupa ce calatorii au fost expusi mai bine de o ora unor riscuri uriase, fiind blocati in tunel, trenul a fost tractat pana in Gara Barnova. Acum se asteapta o alta locomotiva de schimb, pentru a prelua vagoanele.Potrivit ... citeste toata stirea