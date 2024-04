Trenul Iasi Dorohoi a intrat intr-o masina plina cu tineri. O tanara si o adolescenta, la spital

Doua tinere, in varsta de 16, respectiv 19 ani, au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a fost izbita de trenul Dorohoi - Iasi. Accidentul a avut loc duminica seara, in comuna Albesti, in apropierea haltei Zlatunoaia.In urma unui apel la 112, la fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii din cadrul Garzii de Interventie Trusesti si doua ambulante din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Botosani. In autoturism se aflau trei persoane, iar in urma evaluarii la fata locului, ... citește toată știrea