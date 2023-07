Tribunalul Iasi a dat sentinta, dupa opt amanari, in dosarul de omor calificat cu cel mai mare numar de victime din istoria recenta a Romaniei.Cel putin 17 oameni au murit unul dupa altul, in perioada aprilie-august 2020, dupa ce au baut otrava vanduta de trei afaceristi arabi ca spirt medicinal.In realitate lichidul era alcool metilic (toxic) colorat cu vopsea albastra de oua.Desi politistii ieseni implicati in ancheta asteptau pedepse de inchisoare pe viata, judecatorii ieseni au fost ... citeste toata stirea