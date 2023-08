Elevii romani au triumfat din nou la nivel mondial, de aceasta data la Olimpiada de Geografie 2023 (IGEO), competitie in care s-au clasat pe locul 1 si in care au cucerit patru medalii.Elevii olimpici romani au cucerit trei medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Geografie, organizata in orasul indonezian Bandung, iar la finalul competitiei au ocupat prima treapta a podiumului mondial, a anuntat Ministerul Educatiei.Competitia s-a desfasurat in perioada 8-14 august, ... citeste toata stirea