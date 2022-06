Tudor Patrascu - Detalii comune. O expozitie in schimbare

Borderline Art Space gazduieste in perioada 14 iunie - 12 iulie 2022 expozitia artistului iesean Tudor Patrascu. Intitulata Detalii comune | O expozitie in schimbare, aceasta se deschide marti, 14 iunie, de la ora 18:00, forma ei urmand a fi modificata de artist pe parcursul celor 29 de zile.Detalii comune. O expozitie in schimbare pune in discutie experienta ultimilor ani, reiterand o preocupare constanta in practica artistica a autorului asupra utilizarii desenului ca instrument de ... citeste toata stirea