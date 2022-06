Tudorel Toader, japca la viitorii magistrati ai Iasului. Abuzuri impotriva studentilor, la fabrica de bani de la UAIC Iasi! Toader le rapeste studentilor un an din viata si le ia banii cu japca

Cea mai veche universitate din tara, UAIC Iasi, este in miezul unui inedit scandal de coruptie. Studentii acuza faptul ca au fost eliminati din licente in mod abuziv si discriminatoriu, doar pentru a se aduce bani la bugetul UAIC. Peste 70 de studenti de la Drept nu vor putea sa isi sustina examenul de licenta in acest an pe motiv ca nu au participat la programele ERASMUS sau nu au avut scutire medicala in perioada de restante. In consecinta, studentii vor fi exmatriculati, fiind obligati sa ... citeste toata stirea