TUIASI achita, anual, burse studentesti in valoare de 1 milion de lei

Politehnica ieseana ofera anual, din venituri proprii si cu sprijinul sponsorilor, burse de aproximativ 1 milion de lei studentilor universitatiiUniversitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) ofera in permanenta studentilor, din fonduri proprii sau cu sprijinul sponsorilor, burse si recompense financiare pentru activitatile curriculare, extracuriculare si implicarea activa in comunitatea TUIASI. Doar pentru activitati de internship, in diferitele structuri ale universitatii, de la ... citește toată știrea