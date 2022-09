TUIASI, fata in fata, in amfiteatre

Studentii de la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi vor invata fata in fata. Decizia a fost luata de Senatul Universitatii, care a validat propunerea Consiliului de Administratie referitoare la inceperea noului an universitar. Doar masteranzii si doctoranzii vor putea face o parte dintre activitati si online. Si unii si altii vor da examenul fata in fata.Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) a actualizat criteriile de acreditare pentru ... citeste toata stirea