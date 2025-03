Tupeu de infractor: a violat o minora, dar vrea in libertate

* in trecutul apropiat, a mai fost prins in cateva randuri sofand fara permis * pana acum, doar condamnari cu suspendare * fata n-a avut curaj sa ceara ajutorul politiei * abia dupa al doilea viol, a povestit parintilorPrivind cariera infractionala a lui Adrian C. din Ciortesti, se constata ca individul e pasionat de doua lucruri. Sa sofeze fara permis si sa violeze minore. Nu sa aiba actul necesar pentru a conduce pe drumrile publice, deoarece n-a absolvit decat zece clase. Nu s-a incurcat ... citește toată știrea