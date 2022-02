TUPEU - Unchiul primarului Chirica a intrat cu Toyota in parcul Copou si a devastat o banca. Proces

Vasile Chirica, prezentat si cunoscut in presa ieseana ca "unchiul Vasile", posesor al unui certificat de revolutionar cu rol determinant in Revolutia din 1989, are o noua batalie de castigat. Unchiul edilului suspendat incearca sa convinga magistratii Judecatoriei Iasi sa ii anuleze o amenda de 1.500 de lei, pe care a primit-o dupa ce ar fi intrat "fara drept" cu masina in Parcul Copou unde, conform procesului verbal scris de un agent de politie, "a distrus complet" o banca.In dimineta zilei ... citeste toata stirea