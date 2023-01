"Turcia va fi la doar un zbor distanta de Iasi"

Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa si cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global, a anuntat ieri deschiderea unei noi rute din Iasi, catre Istanbul.Cursele sunt programate incepand cu data de 4 aprilie 2023, cu o frecventa de trei zboruri pe saptamana, in zilele de marti, joi si sambata. "Dezvoltarea Aeroportului International inseamna dezvoltarea judetului Iasi si a unei intregi regiuni, si vreau sa va spun ca in tot acest timp am reusit sa ... citeste toata stirea