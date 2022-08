Turist iesean ranit in zona Cheilor Bicazului

Un turist din Iasi care se afla in zona Cheilor Bicazului a fost ranit de o stanca desprinsa din munte. Apelul a fost primit la serviciul de urgenta 112 in jurul orei 15.00. La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj SMURD TIM din cadrul Detasamentului Piatra Neamt, un echipaj de la SAJ si SVSU Bicaz Chei. Echipajele medicale i-au acordat ingrijiri medicale turistului iesean.Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, ... citeste toata stirea