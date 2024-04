Turistii care viziteaza Iasul, dornici sa-si prelungeasca durata sederii

Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Iasi au inregistrat o scCZdere cu 3,4% in luna februarie, iar innoptarile o crestere cu 1,8%. fata de aceeasi luna a anului trecut.Comparativ cu intervalul similar din anul anterior, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scCZzut in perioada 1.I - 29.II.2024 cu 4,6%, iar innoptarile cu 1,7%, durata medie a sederii fiind de 1,55 zile, fatade 1,51 cat a fost in intervalul de timp ... citește toată știrea