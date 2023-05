Doua evenimente sportive de anvergura vor avea loc la Iasi in perioada urmatoare: Turneul de Volei pe Plaja la juniori "BRIZO Junior" si Campionatul National de Volei pe Plaja BRIZO 2023 la seniori.Turneul de Volei pe Plaja "Brizo Junior" va avea loc in perioada 6-9 iulie 2023, iar Campionatul National de Volei pe Plaja BRIZO 2023 la seniori se va desfasura in perioada 17-20 august 2023.In premiera nationala, Turneul de Volei pe Plaja "BRIZO Junior" este primul turneu de tip National TOUR ... citeste toata stirea