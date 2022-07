Turneul International Stradivarius - "PAGANINI MAGIC" ajunge la Iasi. Celebrul Alexandru Tomescu va concerta gratuit

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in calitate de partener, invita iesenii duminica, 3 iulie 2022, ora 19.00, la Palatul Culturii, Sala Voievozilor, la evenimentul ce se va desfasura la Iasi, in cadrul Turneului International Stradivarius - "PAGANINI MAGIC", organizat de BrandYOU-UP si Fundatia Culturala "Remember Enescu".Editia din acest an este dedicata marelui muzician Niccolo Paganini, considerat, pe langa "cel mai virtuos violonist" si un virtuos la chitara, care a scris multe ... citeste toata stirea