Turneul national al filmului despre George Enescu incepe la Iasi

Primul film artistic dedicat vietii si operei lui George Enescu, una dintre cele mai importante personalitati culturale ale Romaniei, ruleaza in premiera nationala la Iasi. "Enescu, jupuit de viu", regizat de Toma Enache, poate fi vazut pe 2 si 3 noiembrie 2024, in prezenta echipei filmului.Sambata, 2 noiembrie, ora 19:00.Filmul de lungmetraj a fost nominalizat pentru Marele Trofeu la Crystal Pine Awards, in Croatia, concurand pentru premiul "Cea mai buna muzica de film", acolo unde ... citește toată știrea