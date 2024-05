Turneul SoNoRo Conac ajunge in Casa Bals din Iasi pentru un concert care va avea loc luni, 20 mai 2024, de la ora 19:00. Concertul va fi sustinut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Ioan-Dragos Dimitriu (pian) si Cristiana Mihart (pian). In program, lucrari de Louis Vierne, Rebecca Clarke, Johannes Brahms, Maurice Ravel, Gabriel Faure, Frederic Chopin si Stan Golestan. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.Editia din acest an a turneului este intitulata "L'heure bleue", ... citește toată știrea