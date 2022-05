Turul manastirilor din nordul Moldovei, concediu de weekend pentru romani. Cum arata cele mai cautate asezaminte religioase din zona VIDEO

Manastirile din nordul Moldovei si Bucovinei constituie unul dintre punctele de atractie in fiecare an, atat pentru turistii romani, cat si pentru cei straini. Turul manastirilor din nordul Moldovei si Bucovinei a fost un concediu de weekend obisnuit pentru romani dintotdeauna, obiceiul ramanand si in ultimii ani. Printre cele mai cautate asezaminte religioase din zona se numara Manastirea Voronet, Manastirea Putna, Manastirea Moldovita, Sucevita si altele.Romanii aleg de cele mai multe ori sa ... citeste toata stirea