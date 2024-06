Tururi ghidate pentru ieseni, cu ocazia "Zilei Transportatorului"

Ca in fiecare an, in luna iunie, in Romania este sarbatorita "Ziua Transportatorului", dedicata omagierii profesionistilor din domeniul transporturilor. Cu aceasta ocazie, vineri, 14 iunie, la Iasi vor fi organizate o serie de actiuni care au ca scop promovarea transportului local si a lucratorilor dina cest sector de activitate. "In cadrul editiei din acest an a Zilei Transportatorului ii invitam pe ieseni sa redescopere Muzeul Transportului Public Iasi, Sectorul Autobuze/Troleibuze, prin ... citește toată știrea