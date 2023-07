Twitter ar fi refuzat sa plateasca cel putin 500 de milioane de dolari in compensatii promise miilor de angajati care au fost concediati, dupa ce Elon Musk a achizitionat compania, sustin documente depuse miercuri la tribunal, scrie The Guardian.Courtney McMillian, care a supervizat programele de beneficii pentru angajatii Twitter in calitate de "sefa a recompenselor totale" inainte de a fi concediata in ianuarie, a depus actiunea colectiva propusa la tribunalul federal din San Francisco. ... citeste toata stirea