U21: Nationala Romaniei va fi in urna a doua la tragerea la sorti pentru Euro 2023

Nationala U21 a Romaniei, pregatita de Emil Sandoi, se va afla in urna a doua la tragerea la sorti pentru UEFA EURO 2023. Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, in 18 octombrie.URNA 1: Spania, Portugalia, Germania, FrantaURNA 2: Tarile de Jos, Anglia, Italia, Romania (pozitia B1)URNA 3: Croatia, Elvetia, Belgia, CehiaURNA 4: Ucraina, Norvegia, Israel, Georgia (pozitia A1)Turneul final, la care vor participa 16 echipe, ... citeste toata stirea