* noul telescop de la Observatorul Astronomic al UAIC permite si vizionari directe, insa principalul scop va fi cel al captarii de date, care vor fi memorate in vederea cercetarii * telescopul poate fi manevrat de la distanta, poate fi utilizat in studiul asteroizilor si al deseurilor spatiale, in studiul straturilor inalte ale atmosferei * rectorul UAIC ii asigura pe toti iubitorii fenomenelor astronomice ca vor putea avea acces, cat de curand, la Observator, in baza unui program saptamanal ... citeste toata stirea