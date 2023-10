* orice pasionat de astronomie se va putea bucura, gratuit, de observatii astronomice, in zilele de joi si sambata, in intervalul orar 19-21 (pe parcursul lunii octombrie) si in intervalul orar 18-20 (in noiembrie, decembrie si ianuarie)Conducerea Executiva a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a aprobat, miercuri, programul de functionare a Observatorului Astronomic pentru publicul larg. Astfel, incepand de joi, 12 octombrie, orice pasionat de astronomie se va putea bucura, ... citeste toata stirea