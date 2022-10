UAIC gazduieste Forumul Aliantei de Universitati Europene EC2U

Alianta de universitati europene European Campus of City-Universities EC2U se reuneste la Iasi in perioada 11-13 octombrie 2022 in cadrul celei de-a 5-a editii a Forumului EC2U ce va fi organizat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC). La eveniment vor fi prezenti peste 200 de membri ai comunitatilor celor 7 universitati EC2U, studenti, personal academic, cetateni, parteneri ai aliantei EC2U si reprezentanti ai autoritatilor locale.Forumul EC2U isi propune dezvoltarea ... citeste toata stirea