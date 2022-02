UAIC, pe locul al doilea intre universitatile romanesti in topul Webometrics

Clasamentul urmareste promovarea prezentei online a universitatilor si accesul liber la cunoasterea generata in institutiile de invatamant superiorUniversitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) se situeaza, conform editiei din ianuarie 2022 a clasamentului Webometrics - "Ranking Web of Universities", pe locul al doilea in Romania, pe locul 375 la nivel european si pe 899 la nivel mondial. Clasamentul Webometrics- "Ranking Web of Universities" urmareste promovarea prezentei online a ... citeste toata stirea