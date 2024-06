UAIC, pozitie onoranta in "Times Higher Education University Impact Rankings 2024"

Academia de Studii Economice din Bucuresti ocupa locul 401-600 din 1.963 de universitati incluse, la nivel international, in clasamentul "Times Higher Education University Impact Rankings 2024", dat publicitatii miercuri.Clasamentul Times Higher Education Impact Rankings evalueaza universitatile pe baza obiectivelor de dezvoltare durabila (ODD) ale ONU.Potrivit unui comunicat al institutiei de invatamant superior, in editia din acest an ASE se situeaza pe locul 401-600 in clasamentul ... citește toată știrea