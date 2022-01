Ucigasii Sophiei, mama si iubitul ei, au primit prelungire a arestului

Pentru faptele comise, cei doi sunt pasibili de pedeapsa maxima: inchisoarea pe viata.Ucigasii Sophiei raman in continuare in arest. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunal privind prelungirea masurii arestarii preventive a Madalinei Pristavita si a lui Ionut Rausanu pentru inca 30 de zile. Incarcerati in septembrie, cei doi vor ramane in arest pana cel putin pe 13 februarie.Madalina Pristavita si concubinul acesteia, Ionut Rausanu, sunt cercetati sub ... citeste toata stirea