Kievul si Varsovia au inregistrat un nou esec in incercarea de a ajunge la un acord pentru a pune capat protestului de o saptamana al camionagiilor polonezi la granita cu Ucraina, a anunat marti un oficial ucrainean, relateaza Reuters.Soferii polonezi au blocat drumurile catre trei puncte de trecere, in ceea ce ei numesc un raspuns la inactiunea guvernului in legatura cu pierderile pe care le au din cauza concurentilor straini, in special ucraineni, de la invazia Rusiei in Ucraina in 2022. Ei ... citeste toata stirea