O ucraineanca a fost arestata preventiv, fiind acuzata de catre procurori ca a talharit cel putin noua persoane din Iasi, carora le-a furat portofelele din genti sau buzunare. Femeia actiona in locuri aglomerate, in special in magazine si piete, si a fost cecetata si trimisa in judecata pentru fapte similare comise si in Bucuresti, Buzau, Brasov, dar si in alte judete.Conform Parchetului Judecatoriei Iasi, in perioada 14 iunie - 26 septembrie, femeia, cetatean ucrainean, a comis cel putin ... citeste toata stirea