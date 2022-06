Ultimele adaugiri la averea primarului Chirica. Fiul cel mic apare si el in declaratie

Primarul Mihai Chirica si-a actualizat declaratia de avere. Edilul sef al Iasului a incasat anul trecut o indemnizatie neta lunara de circa 14.000 lei, identica cu cea din anul realegerii in functia de primar. La acest venit se adauga sumele pe care le primeste din inchirierea unui apartament din Independentei (5.000 euro). Formal, primarul are domiciliul in apartamentul de 70 mp, dar locuieste efectiv intr-o vila din Platoul Insorit (Galata), ansamblu construit de Conest, una dintre ... citeste toata stirea