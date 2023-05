Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la ultimele reprezentatii care vor avea loc pe scena teatrului liric iesean in stagiunea 2022-2023.Acestea vor avea loc in lunile iunie si iulie, dupa urmatorul program:1 iunie - "Sunetul muzicii", de Richard Rodgers;3 iunie - "Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi;7 iunie - "La boheme", de Giacomo Puccini;9 iunie - "Lacul lebedelor", de Piotr Ilici ... citeste toata stirea