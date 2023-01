UMF a publicat metodologia de admitere pentru 2023: se schimba bibliografia la Facultatea de Medicina

Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a aprobat metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in UMF Iasi in 2023, avand o singura noutate majora fata de anii anteriori, despre care "Ziarul de Iasi" a scris in editiile precedente.Noua metodologie prevede modificarea bibliografiei, manualul "BARRON'S - Anatomie si fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina", autori Barbara Krumhardt si I. Edward Alcamo, editura ... citeste toata stirea