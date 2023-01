UMF a trimis la Guvern solicitarea de a prelua spitalele CFR din Iasi si Pascani. Ce schimbari sunt avute in vedere

Situatia de incertitudine care planeaza de aproape un an asupra Spitalului CFR din Iasi urmeaza sa fie transata in prima parte a anului 2023. Unitatea medicala care a schimbat trei manageri la finalul anului trecut va trece, cel mai probabil, sub administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi (UMF), formandu-se astfel primele spitale integral universitare din Romania.O solicitare din partea Secretariatului General a Guvernului a ajuns la mijlocul lunii ... citeste toata stirea