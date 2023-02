UMF Iasi coordoneaza un proiect national de jumatate de milion de euro

* a fost infiintat un Centru National de Competenta in domeniul Cancerului (CNCC) -"Cercetarea poate elimina cancerul" * Centrul isi propune imbunatatirea managementului pacientilor cu neoplasmProiectul are in vedere dezvoltarea unor programe bazate pe progresele din medicina personalizata, telemedicina, caracterizarea moleculara a tumorilor, sisteme imagistice si inteligenta artificiala prin cercetare integrativa si dezvoltarea unei retele de cercetare colaborativa. Cercetarea este ... citeste toata stirea