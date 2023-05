Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi este membru fondator in cadrul Hubului de Inovatie in Sanatate un proiect lansat la finele saptamanii trecute de Ministerul Sanatatii, Alianta Universitara G6-UMF si Local American Working Group (LAWG).Conform reprezentantilor UMF Iasi, cercetatorii din Romania se vor putea conecta la platforme globale de inovatie si cercetare, unul dintre obiectivele hubului de inovatie in sanatate fiind facilitarea accesului si schimbului de ... citeste toata stirea