Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi ocupa cea mai buna pozitie intre universitatile din Romania la indicatorul "Sanatate si bunastare", in clasamentul The Times Higher Education University Impact Rankings 2023.In acest an, Romania a fost reprezentata de 17 universitati, primele pozitii fiind ocupate deUniversitatea din Bucuresti (201-300), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (401-600) si Academia de Studii Economice din Bucuresti (401-600).UMF Iasi ocupa ... citeste toata stirea