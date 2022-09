Un accident la miezul noptii de Revelion. Soferul a scapat cu o amenda penala

Un iesean a provocat un accident chiar in prag de Anul Nou. Si-a stricat Revelionul, dar a stricat si sarbatorile unor parteneri de trafic nevinovati.Bogdan Manoliu si-a inceput Revelionul 2020 la un prieten, in Mosna. A baut un pahar de vin rosu si trei pahare de sampanie, dupa care s-a urcat la volanul autoturismului sau Land Rover si a plecat la alt prieten, in Bohotin. A stat acolo doar 5 minute, dupa care a plecat spre Iasi impreuna cu acesta si cu iubita lui. In jurul orei 23.50, in ... citeste toata stirea