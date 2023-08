Aflat intr-un autobuz, un tanar a cazut victima unui accident absolut stupid, fiind ranit de un cablu de internet. Acum, isi cauta dreptatea in justitie, dar fara succes. Magistratii au apreciat ca nu se judeca cu cine trebuie.Accidentul in care a fost implicat Andrei T. s-a petrecut in iunie 2017. Baiatul se afla intr-un autobuz care circula pe traseul 47, dinspre Mircea cel Batran spre spitalul de Recuperare. La intersectia dintre Calea Galata si Pantelimon Halipa, in apropierea bisericii ... citeste toata stirea