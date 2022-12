Un adolescent a fost lovit de un copac care a fost taiat in padure

Un adolescent in varsta de 16 ani a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost lovit de un copac care a cazut in padure.Baiatul din judetul Botosani se afla zilele trecute intr-o padure impreuna cu alti sateni pentru a taia lemne. Dupa ce a taiat trunchiul unui salcam, acesta a cazut chiar in directia in care se afla adolescentul, lovindu-l in zona capului. Initial a ajuns la o unitate medicala din Botosani, iar ulterior a fost transferat la Iasi pentru continuarea ... citeste toata stirea