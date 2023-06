In urma cu un an, pe data de 14 iunie, depuneam juramantul de Senator al Romaniei, de reprezentant al iesenilor in Parlamentul Romaniei. Am preluat aceasta responsabilitate cu emotie, dar si cu increderea data de faptul ca m-am pregatit pentru acest rol prin munca si implicare politica intinsa pe mai multi ani. Am fost si raman un liberal convins, care prin actiune si prin profesie se identifica in mod fundamental cu viata Partidului National Liberal.Activitatea politica este insa intotdeauna ... citeste toata stirea