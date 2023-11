Licitatia organizata de Consiliul Judetean pentru atribuirea traseelor din Programul de transport public judetean a fost anulata in preziua sedintei de plen a lunii noiembrie. Schimbarea statusului procedurii pe platforma electronica de achizitii publice a devenit vizibila ieri. O dispozitie in acest sens a fost semnata de presedintele Costel Alexe inca de acum zece zile, dar ea nu se regaseste in sectiunea "Transparenta decizionala" a paginii administratiei judetului."Se aproba anularea ... citeste toata stirea