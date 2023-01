Un ansamblu de vile din Iasi este contestat de vecini: "Cetatenii interesati nu sunt de acord cu reglementarea imobilelor pentru construire locuinte colective si nici cu zona de servicii

Proiectul de construire a unui ansamblu cu vile in zona Hurmuzaki, intre Pacurari si Copou, este contestat de vecini, dar Primaria e emis raportul de informare care permite investitorului sa ajunga cu planul urbanistic in curand in plenul Consiliului Local pentru aprobare.Terenul de 2,5 ha a fost impartit in 27 parcele (intabulate) cu suprafete cuprinse intre 580 mp si 2.228 mp. Potrivit intentiei investitorilor, pe amplasament ar urma sa fie construite vile (demisol, parter si un etaj/doua ... citeste toata stirea