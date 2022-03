Un aparent paradox medical, in pandemie: cum au scazut la Iasi cu 40% cazurile de TBC?

Statisticile realizate la nivelul judetului Iasi arata ca pandemia pare sa fi dus la o scadere a numarului de cazuri de tuberculoza, boala la care Romania este fruntasa la nivel mondial. Medicii pneumologi spun ca cifrele nu sunt reale si sunt influentate de adresabilitatea scazuta in unitatile ambulatorii in ultimii doi ani.Potrivit statisticii realizate de Directia de Sanatate Publica Iasi, cazurile de tuberculoza au scazut de la 639 in 2018 la 421 in 2021, scadere de aproximativ 40%. Fata ... citeste toata stirea