Un arbitru iesean oficiaza in preliminariile Europenelor de juniori

Dupa ce a lasat o impresie buna in doua partide contand pentru Main Roundul Campionatului Mondial de futsal (Norvegia - Serbia si Croatia - Israel), la care a oficiat pe finalul anului trecut, arbitrul iesean Bogdan Hanceariuc a primit o noua delegare la o competitie internationala. Ieseanul a fost desemnat sa arbitreze partide din cadrul Campionatului European de futsal under 19 - Preliminary Round.De astazi si pana sambata, Hanceariuc va oficia in Lituania, unde se desfasoara partidele din ... citeste toata stirea